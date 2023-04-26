Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытник Григорий

Отец ребёнка: Сытник Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сытник Анатолий

Отец ребёнка: Сытник Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шубович (Сытник) Любовь

Отец ребёнка: Сытник Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сытник Пётр

Рождение ребёнка
08.04.1929

Сын: Сытник Александр

Отец ребёнка: Сытник Пётр

Смерть
Неизвестно

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