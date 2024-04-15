Черябкин Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1982
Сын: Черябкин Владимир Леонидович
Мать ребёнка: Черябкина (Макарова) Марина Николаевна
Рождение ребёнка
03.08.1988
Дочь: Артемьева (Черябкина) Лариса Леонидовна
Мать ребёнка: Черябкина (Макарова) Марина Николаевна