Черябкин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черябкин Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черябкина (Макарова) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Черябкин Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Черябкина (Макарова) Марина Николаевна

Рождение ребёнка
03.08.1988

Дочь: Артемьева (Черябкина) Лариса Леонидовна

Мать ребёнка: Черябкина (Макарова) Марина Николаевна

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