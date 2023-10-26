Прокопец Оксана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Оксана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озеринников Владимир

Мать: Озеринникова Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1993

Дочь: Прокопец Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Прокопец Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
18.05.1995

Дочь: Беломестова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Прокопец Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Прокопец Ульяна Владимировна

Отец ребёнка: Прокопец Владимир Николаевич

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