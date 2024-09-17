Курочкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1965
Сын: Курочкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина (Прохорова) Кира Ивановна
Смерть
Неизвестно