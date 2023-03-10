Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Михайлова

Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

До 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1740 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1756 ст.

Муж: Харлампий Ферапонтов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Дана сия венечная память Николаевские церкви свидетеля мне попу Григорию Емельянову по которой венчаны деревни Выставки Харлампий Ферапонтов первым браком с девицей деревни Бухвостова Екатериной Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.

Дочь: Ксения Харлампиева

Отец ребёнка: Харлампий Ферапонтов

Выставка, Псковский муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1770

Мы используем куки для улучшения работы сайта.