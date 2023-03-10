Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиДо 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1756 ст.
Муж: Харлампий Ферапонтов
Дана сия венечная память Николаевские церкви свидетеля мне попу Григорию Емельянову по которой венчаны деревни Выставки Харлампий Ферапонтов первым браком с девицей деревни Бухвостова Екатериной Михай... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1758 ст.
Дочь: Ксения Харлампиева
Отец ребёнка: Харлампий Ферапонтов
Смерть
До 1770