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Дубняков Михаил Игнатьевич

Место рождения

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901

Отец: Дубняков Игнатий Дмитриевич

Мать: Дубнякова Феврония Кононовна

Рябово, Опочецкий уезд, Псковская губерния
В метрической книге упоминается фамилия отца - Дубняков
Крещение
15.07.1901 ст.
Заволочье, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Восприемники: Московский дворянин Борис Иоаннович Свистунов и московского дворянина жена Варвара Иоанновна Свистунова
Смерть
Неизвестно

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