Дубняков Михаил Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1901
В метрической книге упоминается фамилия отца - Дубняков
Крещение
15.07.1901 ст.
Заволочье, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Восприемники: Московский дворянин Борис Иоаннович Свистунов и московского дворянина жена Варвара Иоанновна Свистунова
Смерть
Неизвестно