Новичков Семен Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Новичков Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новичков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Чернова (Новичкова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Тюрина (Новичкова) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1880

Сын: Новичков Алексей Семенович

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Новичков Василий Семенович

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1891

Сын: Новичков Леонтий Семенович

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.03.1893

Сын: Новичков Макар Семенович

Мать ребёнка: Новичкова Федосья Алексеевна

Старая Дмитриевка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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