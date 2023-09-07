Агриппина Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афиноген
Рождение ребёнка
24.08.1861
Дочь: Ремизова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Василий Егорович
Смерть
Неизвестно