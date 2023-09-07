Агриппина Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афиноген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1861

Дочь: Ремизова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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