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Родионов Алексей Иванович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Родионов Иван Петрович

Мать: Камчихина Наталья Сергеева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иванова

Рождение ребёнка
13.09.1888

Сын: Родионов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1889

Сын: Родионов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1890

Дочь: Родионова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.10.1894

Сын: Родионов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1896

Сын: Родионов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1897

Дочь: Родионова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Родионов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.02.1992

Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Дарья Иванова

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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