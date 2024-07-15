Родионов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Родионов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
13.09.1888
Сын: Родионов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
07.10.1889
Сын: Родионов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
21.11.1890
Дочь: Родионова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1894
Сын: Родионов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
27.05.1896
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
11.09.1897
Дочь: Родионова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Родионов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1992
Дочь: Родионова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Дарья Иванова
Смерть
Неизвестно