Слепухин Александр 1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Слепухин Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Слепухин Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Парамонова) Антонина

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Парамонова) Антонина

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Парамонова) Антонина

Смерть
1997

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