Слепухин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Слепухин Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Парамонова) Антонина
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Парамонова) Антонина
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Парамонова) Антонина
Смерть
1997