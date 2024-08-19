Feldmane Dārta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Feldmane Dārta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1754 г.р.
Около 1763 г.р.
Около 1765 г.р.

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Feldmanis Lībis

Отец ребёнка: Feldmanis Jānis

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Feldmanis Klāvs

Отец ребёнка: Feldmanis Jānis

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Feldmanis Krišs

Отец ребёнка: Feldmanis Jānis

Смерть
Неизвестно

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