Feldmane Dārta
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Feldmanis Lībis
Отец ребёнка: Feldmanis Jānis
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Feldmanis Klāvs
Отец ребёнка: Feldmanis Jānis
Рождение ребёнка
Около 1765
Сын: Feldmanis Krišs
Отец ребёнка: Feldmanis Jānis
Смерть
Неизвестно