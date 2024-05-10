Васягина (Седых) Клавдия Петровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1949
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1973
Дочь: Попова (Васягина) Людмила Леонидовна
Отец ребёнка: Васягин Леонид Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1978
Дочь: Васягина Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Васягин Леонид Иванович
Смерть
2020