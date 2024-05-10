Васягина (Седых) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васягина (Седых) Клавдия Петровна

Место рождения

Ситовка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.03.1949

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Ситовка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васягин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1973

Дочь: Попова (Васягина) Людмила Леонидовна

Отец ребёнка: Васягин Леонид Иванович

Рождение ребёнка
16.08.1978

Дочь: Васягина Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Васягин Леонид Иванович

Смерть
2020

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