Векшина (Михайлова) Александра Валентиновна
Место рождения
Дата рождения08.02.1932
Дата смерти11.02.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1955
Рождение ребёнка
18.03.1956
Сын: Векшин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Векшин Анатолий Павлович
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
11.02.1990
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область