Векшина (Михайлова) Александра Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векшина (Михайлова) Александра Валентиновна

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Место рождения

Нестёровка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.02.1932

Дата смерти

11.02.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Нестёровка, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1955

Муж: Векшин Анатолий Павлович

Рождение ребёнка
18.03.1956

Сын: Векшин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Векшин Анатолий Павлович

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
11.02.1990
Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
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