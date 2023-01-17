Донецков Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донецков Андрей Иванович

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Место рождения

Камышинский, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

11.10.1906

Дата смерти

28.09.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышинский, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
27.08.1931

Сын: Донецков Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Иловля, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
28.09.1986
Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
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