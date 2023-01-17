Донецков Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения11.10.1906
Дата смерти28.09.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1931
Сын: Донецков Владимир Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Иловля, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
28.09.1986
Линево, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область