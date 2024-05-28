Коппель Анна Катарина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коппель Фридрих
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коппель Фридрих
Отец ребёнка: Коппель Фридрих
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Коппель Фридрих
Рождение ребёнка
1818
Сын: Коппель Иоханн Адам
Отец ребёнка: Коппель Фридрих
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Коппель Мария Доротея
Отец ребёнка: Коппель Фридрих
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Коппель Катарина Элизабет
Отец ребёнка: Коппель Фридрих
Смерть
Неизвестно