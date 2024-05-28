Коппель Анна Катарина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коппель Анна Катарина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коппель Фридрих

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коппель Фридрих

Отец ребёнка: Коппель Фридрих

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Коппель Иоханн Филипп

Отец ребёнка: Коппель Фридрих

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Коппель Иоханн Адам

Отец ребёнка: Коппель Фридрих

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Коппель Мария Доротея

Отец ребёнка: Коппель Фридрих

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Коппель Катарина Элизабет

Отец ребёнка: Коппель Фридрих

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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