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(Бирюкова) Ульяна Ивановна
(Бирюкова) Ульяна Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1776
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Бирюков Иван Васильевич
1741 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец:
Бирюков Иван Васильевич
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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