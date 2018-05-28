Шаповалова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1942
Дата смерти28.05.2018
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1942
Рождение ребёнка
14.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович
Рождение ребёнка
Около 26.10.1966
Дочь: Шаповалова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович
Рождение ребёнка
23.12.1976
Сын: Шаповалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович
Смерть
28.05.2018