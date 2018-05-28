Шаповалова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаповалова Зоя Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1942

Дата смерти

28.05.2018

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1942

Отец: Сукманов Иван Нестерович

Мать: Сукманова Дарья Андреевна

Рождение ребёнка
14.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович

Рождение ребёнка
Около 26.10.1966

Дочь: Шаповалова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович

Рождение ребёнка
23.12.1976

Сын: Шаповалов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Шаповалов Василий Петрович

Смерть
28.05.2018
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