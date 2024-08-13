Жулидов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жулидов Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
7 лет не было дома. 4 года армия, 3 года воевал. Был в отряде партизанов
Рождение ребёнка
05.05.1919

Сын: Жулидов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Жулидов Дарья Степановна

Смерть
Неизвестно

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