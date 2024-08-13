Жулидов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
7 лет не было дома. 4 года армия, 3 года воевал. Был в отряде партизанов
Рождение ребёнка
05.05.1919
Сын: Жулидов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Жулидов Дарья Степановна
Смерть
Неизвестно