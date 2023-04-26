Куличихина Пелагея Петрунина
Место рожденияДеревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
15.?.1871
Рождение ребёнка
16.06.1877
Дочь: Агриппина
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно