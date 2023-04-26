Куличихина Пелагея Петрунина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличихина Пелагея Петрунина

Место рождения

Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
Бракосочетание
15.?.1871

Муж: Куличихин Ефим Силуанович

Рождение ребёнка
16.06.1877

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: не указан

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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