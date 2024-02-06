Башлыков Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыков Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Башлыков Петр Акимович

Мать: Башлыкова Федосия Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Башлыкова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Башлыкова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Башлыкова Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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