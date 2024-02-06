Башлыков Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Башлыкова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Башлыкова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно