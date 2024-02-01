Пригодин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1955
Сын: Пригодин Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пригодина Любовь Анатольевна
Смерть
Неизвестно