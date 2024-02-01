Пригодин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пригодин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

MP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1955

Сын: Пригодин Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пригодина Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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