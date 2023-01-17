Виноградова (Белякова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Белякова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович

Дубровино, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
29.08.1910

Сын: Виноградов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович

Дубровино, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
07.08.1915

Дочь: Кузнецова Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович

Дубровино, Шаховская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Виноградов Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Дубровино, Шаховская, Московская область
Смерть
Неизвестно
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