Виноградова (Белякова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
29.08.1910
Сын: Виноградов Павел Афанасьевич
Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1915
Дочь: Кузнецова Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Виноградов Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно