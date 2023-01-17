Антон Емельянов
Место рождения
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Анисим Антонов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
1710
Сын: Фотий Антонов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Антонов
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно