Антон Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антон Емельянов

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Место рождения

Тишково, Ступино, Московская область

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Анисим Антонов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Тишково, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Фотий Антонов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Антонов

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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