Юдаев Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Михаил Юдаевич
Мать: Марья Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Юдаева) Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
06.09.1852
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1857
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния