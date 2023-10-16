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Юдаев Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Михаил Юдаевич

Мать: Марья Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Юдаева) Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Юдаев Федор Андреевич

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
06.09.1852

Сын: Юдаев Никитиа Андреевич

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Рождение ребёнка
20.12.1857

Сын: Юдаев Степан Андреевич

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния

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