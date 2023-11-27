Никитин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1975
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1978
Дочь: Никитина Таисия Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.1983
Сын: Никитин Всеволод Иванович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности