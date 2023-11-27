Никитин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1975

Сын: Никитин Евгений Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1978

Дочь: Никитина Таисия Ивановна

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Рождение ребёнка
05.01.1983

Сын: Никитин Всеволод Иванович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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