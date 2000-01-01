Хусеин Сейфуллин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Сейфулла Шарыпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Минка Хусеинов
Мать ребёнка: Гайнизямала
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сазида Хусеинова
Мать ребёнка: Гайнизямала
Рождение ребёнка
1840
Сын: Салахутдин Хусеинов
Мать ребёнка: Гайнизямала
Рождение ребёнка
1842
Сын: Хуснутдин Хусеинов
Мать ребёнка: Гайнизямала