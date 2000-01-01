Хусеин Сейфуллин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хусеин Сейфуллин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Сейфулла Шарыпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Минка Хусеинов

Мать ребёнка: Гайнизямала

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сазида Хусеинова

Мать ребёнка: Гайнизямала

Рождение ребёнка
1840

Сын: Салахутдин Хусеинов

Мать ребёнка: Гайнизямала

Рождение ребёнка
1842

Сын: Хуснутдин Хусеинов

Мать ребёнка: Гайнизямала

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