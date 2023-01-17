Шепелева Ирина Петровна
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Шепелев Тимофей Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Шепелев Михаил Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Шепелева Пелагея Калинниковна
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Шепелев Григорий Калинникович
Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787