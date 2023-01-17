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Шепелева Ирина Петровна

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Место рождения

Воронок, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1741

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронок, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Шепелев Тимофей Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шепелев Михаил Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Шепелева Пелагея Калинниковна

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Шепелев Григорий Калинникович

Отец ребёнка: Шепелев Калинник Калинникович

Неплюевка, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шепелев Калинник Калинникович

Смерть
1787
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