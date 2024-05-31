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Разина/Андреева Марфа

Место рождения

Жуково, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Между 1824 и 1825

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1824 и 1825

Отец: Иван

Мать: не указана

Жуково, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
31.10.1841

Муж: Разин/Андреев Иван Андреев/

Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Разин / Андреев Михаил Андреев/

Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Разин Константин

Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/

Рождение ребёнка
1857

Сын: Разин Фёдор

Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/

Рождение ребёнка
Около 1863

Дочь: (Разина) Анна

Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/

Смерть
После 1861

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