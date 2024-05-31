Разина/Андреева Марфа
Место рождения
Дата рожденияМежду 1824 и 1825
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.10.1841
Ольгово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
1853
Сын: Разин / Андреев Михаил Андреев/
Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Разин Константин
Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/
Рождение ребёнка
1857
Сын: Разин Фёдор
Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/
Рождение ребёнка
Около 1863
Дочь: (Разина) Анна
Отец ребёнка: Разин/Андреев Иван Андреев/
Смерть
После 1861