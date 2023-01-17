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Востриков Ларион Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Востриков Тимофей Тихонов

Мать: Вострикова Ульяна Степанова

РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Татьяна Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Акулина Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1734

Сын: Востриков Степан Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Востриков Николай Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Никифор Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1752
Востриково, Ефремовский уезд, Тульская губерния
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
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