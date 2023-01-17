Востриков Ларион Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Татьяна Ларионова
Мать ребёнка: не указана
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Акулина Ларионова
Мать ребёнка: не указана
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у
Рождение ребёнка
1734
Сын: Востриков Степан Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Востриков Николай Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Никифор Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1752
РГАДА 350. Оп.2 д. 993. 1762-1766 РС Востриково Сказки однодворцев г. Ефремова, сказки об однодворцах и помещичьих крестьянах Городского стана Ефремовского у