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Федоров Петр Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Карп Федоров

Мать: Евдокия Игнатова

Бракосочетание
1875

Жена: Васса Сидорова

Наричино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
1893

Жена: Анастасия Карпова

Наричино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Федоров Андрей Петрович

Мать ребёнка: Анастасия Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Сидорова

Место жительства
Неизвестно
Наричино, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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