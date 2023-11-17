Федоров Петр Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Карп Федоров
Мать: Евдокия Игнатова
Бракосочетание
1875
Жена: Васса Сидорова
Бракосочетание
1893
Жена: Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Анастасия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Сидорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно