Лебедев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Лебедев Павел
Мать: Лебедева Варвара
Рождение ребёнка
14.10.1956
Сын: Лебедев Виталий
Мать ребёнка: Лебедева (Тайшева) Фомична
Рождение ребёнка
09.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева (Тайшева) Фомична
Смерть
1992