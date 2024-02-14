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Лебедев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Лебедев Павел

Мать: Лебедева Варвара

Рождение ребёнка
14.10.1956

Сын: Лебедев Виталий

Мать ребёнка: Лебедева (Тайшева) Фомична

Рождение ребёнка
09.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева (Тайшева) Фомична

Смерть
1992

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