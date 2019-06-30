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Малышев Валерий Васильевич

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

31.01.1941

Дата смерти

30.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941

Отец: Малышев Василий Михайлович

Мать: Малышева (Баркалова) Анна Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Сталинградское бюро Актов Гражданского Состояния Управления НКВД по Сталинградскому краю
Бракосочетание
10.09.1960

Жена: Малышева (Егорова) Галина Николаевна

Москворецкий ЗАГС
Рождение ребёнка
03.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малышева (Егорова) Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
30.11.1989

Жена: Малышева (Егорова) Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
30.06.2019
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Головинском кладбище

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