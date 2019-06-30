Малышев Валерий Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.01.1941
Дата смерти30.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1941
Сталинградское бюро Актов Гражданского Состояния Управления НКВД по Сталинградскому краю
Бракосочетание
10.09.1960
Москворецкий ЗАГС
Рождение ребёнка
03.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малышева (Егорова) Галина Николаевна
Развод
30.11.1989
Смерть
30.06.2019
Похоронен на Головинском кладбище