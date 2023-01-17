Стефарова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефарова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Стефаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира Васильевна

Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаров Никанор Васильевич

Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефаров Василий Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область
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