Стефарова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Стефаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира Васильевна
Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефаров Никанор Васильевич
Отец ребёнка: Стефаров Василий Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Воля, Мценский муниципальный район, Орловская область