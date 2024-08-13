Андреева (Розанова) Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Розанова) Екатерина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

04.07.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.06.1869

Муж: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
08.08.1869

Сын: Андреев Максим Митрофанович

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Смерть
04.07.1873
Похороны
06.07.1873

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