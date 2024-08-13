Андреева (Розанова) Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти04.07.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
09.06.1869
Рождение ребёнка
08.08.1869
Сын: Андреев Максим Митрофанович
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Смерть
04.07.1873
Похороны
06.07.1873