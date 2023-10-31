Данилов Михаил Анфиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Михаил Анфиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Анфиноген

Мать: Данилова Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Данилова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Данилова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Любовь

Смерть
Неизвестно
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