Данилов Михаил Анфиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Анфиноген
Мать: Данилова Мать
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Данилова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Данилова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Любовь
Смерть
Неизвестно