Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Николаева

Евдокия Николаева

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

04.08.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
29.04.1842 ст.

Муж: Кузин Константин Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.03.1844 ст.

Сын: Никифор Константинов

Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.08.1845 ст.

Сын: Андрей Константинов

Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.

Сын: Степан Константинов

Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Мавра Константинова

Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
24.05.1868 ст.

Муж: Соколов Василий Степанов

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.