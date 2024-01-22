Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения04.08.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1842 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1844 ст.
Сын: Никифор Константинов
Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов
Рождение ребёнка
15.08.1845 ст.
Сын: Андрей Константинов
Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов
Рождение ребёнка
23.10.1847 ст.
Сын: Степан Константинов
Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Мавра Константинова
Отец ребёнка: Кузин Константин Иванов
Бракосочетание
24.05.1868 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно