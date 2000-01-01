Елена Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Макар Константинов

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Макар Константинов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Авдотья Макарова

Отец ребёнка: Макар Константинов

Рождение ребёнка
1811

Сын: Василий Макаров

Отец ребёнка: Макар Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Константинов

Смерть
Неизвестно
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