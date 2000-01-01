Елена Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Макар Константинов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Макар Константинов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Авдотья Макарова
Отец ребёнка: Макар Константинов
Рождение ребёнка
1811
Сын: Василий Макаров
Отец ребёнка: Макар Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Константинов
Смерть
Неизвестно