Лебедева (Пономарева) Полина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Пономарева) Полина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1997

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1997

Отец: Пономарев Михаил Борисович

Мать: Пономарева Вероника

Рождение ребёнка
23.06.2019

Дочь: Лебедева Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Лебедев Сергей

Рождение ребёнка
?.06.2021

Сын: Лебедев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Лебедев Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Сергей

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