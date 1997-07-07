Лебедева (Пономарева) Полина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1997
Отец: Пономарев Михаил Борисович
Мать: Пономарева Вероника
Рождение ребёнка
23.06.2019
Дочь: Лебедева Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Лебедев Сергей
Рождение ребёнка
?.06.2021
Сын: Лебедев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Лебедев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Сергей