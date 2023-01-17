Архипов Артемий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно