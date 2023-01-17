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Архипов Артемий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
09.10.1858 ст.
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно
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