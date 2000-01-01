Мезин Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМезин Николай Григорьевич

Мезин Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

21.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Мезин Григорий И.

Мать: не указана

Военная служба
С 1940 по 21.11.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший сержант Призван в 1940 году Илекским РВК. С начала войны воевал на Юго-Западном фронте. С февраля 1942 года – на Брянском фронте. С июня 1942 года был команд... Показать все
Смерть
21.11.1944
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в центре села О. Шишка, уезд Ньиредьхаза, Венгрия.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close