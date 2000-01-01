Мезин Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти21.11.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Мезин Григорий И.
Мать: не указана
Военная служба
С 1940 по 21.11.1944
Род войск: Пехота Воинское звание: Младший сержант Призван в 1940 году Илекским РВК. С начала войны воевал на Юго-Западном фронте. С февраля 1942 года – на Брянском фронте. С июня 1942 года был команд... Показать все
Смерть
21.11.1944
Причина смерти: Убит в бою | Похоронен в центре села О. Шишка, уезд Ньиредьхаза, Венгрия.