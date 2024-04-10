Воротынцева (Наиденкова) Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воротынцева (Наиденкова) Анна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.04.1915

Муж: Воротынцев Григорий Ананьевич

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Воротынцева Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Воротынцев Григорий Ананьевич

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.10.1918

Сын: Воротынцев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Воротынцев Григорий Ананьевич

Оконешниково, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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