Воротынцева (Наиденкова) Анна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.04.1915
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Воротынцева Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Воротынцев Григорий Ананьевич
Рождение ребёнка
24.10.1918
Сын: Воротынцев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Воротынцев Григорий Ананьевич
Смерть
Неизвестно