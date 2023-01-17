Субботина Юлия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Юлия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1899

Муж: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
31.01.1899 повенчан первым браком с дочерью коллежского советника девицей Юлией Андреевой Субботиной в церкви Св. апостолов Петра и Павла при СПб университете.
Рождение ребёнка
10.12.1899

Дочь: Москальская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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