Субботина Юлия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1899
31.01.1899 повенчан первым браком с дочерью коллежского советника девицей Юлией Андреевой Субботиной в церкви Св. апостолов Петра и Павла при СПб университете.
Рождение ребёнка
10.12.1899
Дочь: Москальская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Москальский Николай Петрович
Смерть
Неизвестно