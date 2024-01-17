Ставинский Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ставинский Борис Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ставинский Михаил Францевич

Мать: Ставинская Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таисия Павловна

Смерть
2002
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