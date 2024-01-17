Ставинский Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Павловна
Смерть
2002