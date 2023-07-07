Тыркова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Балкашина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бровцына Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыркова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тыркова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Набокова Анна Петровна
Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович
Смерть
Неизвестно