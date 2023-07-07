Тыркова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тыркова Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Балкашина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тырков Петр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бровцына Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыркова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тыркова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Набокова Анна Петровна

Отец ребёнка: Тырков Петр Богданович

Смерть
Неизвестно
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