Фахретдин Гайнетдин Улы
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1895
Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы
Рождение ребёнка
29.12.1898
Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы
Рождение ребёнка
01.04.1901
Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы
Рождение ребёнка
07.10.1904
Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы
Смерть
Неизвестно