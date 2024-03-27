Фахретдин Гайнетдин Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФахретдин Гайнетдин Улы

Фахретдин Гайнетдин Улы

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гайнутдин Мухамедрахимов

Мать: Сарвизямал Губайдулла Кызы

Рождение ребёнка
23.05.1895

Сын: Акраметдин Фахретдин Улы

Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы

Рождение ребёнка
29.12.1898

Сын: Ярхаметдин Фахретдин Улы

Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы

Рождение ребёнка
01.04.1901

Сын: Хаялетдин Фахретдин Улы

Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы

Рождение ребёнка
07.10.1904

Сын: Шихабутдин Фахретдин Улы

Мать ребёнка: Хайриниса Бикмула Кызы

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.