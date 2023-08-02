Яннин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Янин Василей Осипович
Мать: Янина Авдотья Денисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Яннин Петр Федорович
Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яннин Илья Федорович
Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна
Смерть
Неизвестно