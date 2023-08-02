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Яннин Федор Васильевич

Место рождения

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Янин Василей Осипович

Мать: Янина Авдотья Денисова

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Яннин Петр Федорович

Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Яннин Илья Федорович

Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Яннин Василей Федорович

Мать ребёнка: Янина Лукерья Ивановна

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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