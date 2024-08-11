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Щербачёв Николай Александрович

Место рождения

Москва

Дата рождения

22.03.1821

Дата смерти

20.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1821

Отец: Щербачёв Александр Николаевич

Мать: Щербачёв (Богданова) Софья Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр
Рождение ребёнка
25.03.1845

Сын: Щербачёв Александр Николаевич

Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
21.10.1846

Дочь: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1848

Сын: Щербачёв Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
24.04.1849

Сын: Щербачев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
27.03.1853

Сын: Щербачев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна

Смерть
20.05.1877

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