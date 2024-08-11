Щербачёв Николай Александрович
Место рожденияМосква
Дата рождения22.03.1821
Дата смерти20.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1821
Работа или профессия
Неизвестно
штабс-ротмистр
Рождение ребёнка
25.03.1845
Сын: Щербачёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
21.10.1846
Дочь: Олив (Щербачёва) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1848
Сын: Щербачёв Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1849
Сын: Щербачев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1853
Мать ребёнка: Щербачёв (Щербинина) Екатерина Михайловна
Смерть
20.05.1877