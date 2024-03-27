Бомштейн Семен Михайлович
Место рожденияс.Захарово, Красночикойского района.
Дата рождения1916
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Бомштейн Хаим
с.Захарово, Красночикойского района.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бомштейн Наталия
Упоминание
Неизвестно
Участник ВОВ, шофер.
Военная награда
Неизвестно
Бамштейн Семен Михайлович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1916 Место рождения Красноярский край, г. Красноярск Наименование награды Орден Отечественной войны II... Показать все
Смерть
1994