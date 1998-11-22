Комракова Емельян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: Комракова Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
04.09.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна
Смерть
Неизвестно