Комракова Емельян Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комракова Емельян Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: Комракова Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
04.09.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комракова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Комракова Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно
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