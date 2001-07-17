Андреева (Андреев) Зинаида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1908
Дата смерти17.07.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1908
Отец: Кильдюшевский Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
20.11.1931
Дочь: Багрянова (Андреева) Нина Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр
Рождение ребёнка
23.02.1936
Сын: Андреев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр
Смерть
17.07.2001
Похороны
Неизвестно